Горбатый кит проглотил путешественника-экстремала

Горбатый кит попытался съесть 24-летнего чилийца, плывшего на надувном каяке в Магеллановом проливе. Гигант засосал мужчину и тут же выплюнул его обратно. Необычное происшествие на видео запечатлел отец юноши.

Все произошло 8 февраля в бухте Эль-Агила у берегов города Пунта-Аренас, на крайнем юге Чили. Как рассказал 24-летний Адриан Симанкас в интервью газете Pais, сначала он почувствовал мощный удар по спине, который выбил его из лодки. Затем молодой человек почувствовал сильное всасывание и слизистую полость, а также услышал странные звуки. Произошедшее Симанкас осознал только после того, как его выбросило на поверхность. По его словам, он вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом.

Горбатые киты достигают 48 тонн, а длина их составляет около 19 метров. Однако питаются они планктоном, растениями и мелкой рыбой. Диаметр их пищевода всего около 10 сантиметров, так что горбатый кит не способен съесть человека.

В сентябре жительницу Таиланда спасли после нападения четырехметрового питона, который обвил ее кольцами и два часа пытался ее задушить. Инцидент произошел в провинции Самутпракан. 64-летняя женщина вернулась после работы в свой дом на краю леса и решила помыть посуду после ужина на заднем дворе. Как только она присела около таза, она почувствовала сильную боль в бедре и увидела, что ее укусила огромная змея. Женщина схватила питона за голову и попыталась отбросить его, но не справилась с сильной рептилией. Почувствовав, что кольца змеи сужаются и сдавливают ей живот и грудь, женщина стала звать на помощь. Пострадавшая продолжала бороться со змеей и кричать в течение двух часов. Поздно вечером ее наконец услышал сосед, который вызвал спасателей и полицию.