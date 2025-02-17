Женщина избила бывшего мужа фаллоимитатором

В штате Флорида, США, арестовали 50-летнюю женщину, которая вооружилась секс-игрушкой и напала на бывшего возлюбленного. Об этом пишет The Smoking Gun.

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Джулисса Негрон вышла замуж в 2003 году, однако незадолго до инцидента пара рассталась. По словам бывшего мужа, Негрон выпила, объявила, что хочет начать новую жизнь, и стала собирать вещи.

Вскоре они начали ссориться. Как рассказал пострадавший, Негрон требовала признаться, на каких женщин он подписан в соцсетях. Затем она попыталась исцарапать его лицо. Он в ответ пригрозил вызвать полицейских. Это очень разозлило Негрон. Она достала свой фаллоимитатор и принялась бить мужчину.

В итоге бывшему мужу пришлось убежать из дома. Только после этого ему удалось вызвать полицейских. Он встретил их на улице и предупредил, что Негрон осталась в доме голой.

Женщину поймали, но не смогли получить от нее внятных объяснений. Суд по ее делу состоится 24 марта.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии украла золотые украшения свекрови вскоре после свадьбы. Она сказала супругу, что ей нужно срочно навестить родителей, потому что мать плохо себя чувствует, и сбежала.