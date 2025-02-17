Глава фондовой биржи попался на съемке фото под юбками у подростков

В Японии один из глав фондовой биржи города Фукуока попался на съемке фото под юбками у девушек. Об этом сообщает Japan Times.

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62-летнего Синити Сакаи арестовали во вторник, 11 февраля. Две 17-летние японки заявили, что мужчина, который сидел напротив них в поезде, использовал свой планшет, чтобы сфотографировать их нижнее белье. Девушки услышали звук срабатывания камеры, и рассказали об этом сотрудникам следующей станции.

Сакаи задержали, на его планшете действительно обнаружили снимки попутчиц. При этом сам исполнительный директор биржи отрицал, что пытался сфотографировать нижнее белье девушек.

« Я ф о т о г р а ф и р о в а л т о л ь к о и х н о г и » , — о п р а в д а л с я о н п е р е д с о т р у д н и к а м и п о л и ц и и .

Ранее в Китае врач снял видео под юбкой у студентки и получил 120 часов общественных работ в наказание за вуайеризм. Мужчина заявил, что сделал непристойные снимки из-за стресса.