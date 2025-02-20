Запаниковавший из-за секс-куклы студент устроил пожар в общежитии

В Китае студент поджег надувную секс-куклу, чтобы скрыть ее от соседа. Об этом пишет South China Morning Post.

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10 февраля студент Технологического университета Хэфэй в провинции Аньхой сообщил о пожаре в общежитии. По его словам, он застал соседа с надувной женщиной в их комнате. Тот запаниковал, выбежал в коридор и поджег куклу. Однако огонь быстро перекинулся на пол и стены, и в здании сработала пожарная сигнализация.

Пожар вовремя потушили, сообщений о пострадавших не поступало. Студенту был объявлен выговор.После инцидента в студенческом общежитии было опубликовано объявление, в котором администрация университета потребовала у студентов не использовать открытый огонь рядом с силиконовыми изделиями.

Ранее жительница Бразилии, которая утверждает, что вышла замуж за тряпичную куклу Марсело, заявила, что их двухлетнего ребенка-куклу похитили. По словам женщины, злоумышленник требует от нее выкуп в размере суммы, эквивалентной 17 миллионам рублей, которой у нее просто нет.