Намеки порномодели разожгли любопытство поклонников

Порномодель Бонни Блю, в начале января переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, опубликовала несколько фото и видео с подписями, намекающими на беременность. Об этом сообщает издание Newsweek.

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Поводом для слухов о беременности Бонни Блю стал один из ее роликов в TikTok. «Хорошо быть богатой, потому что для рождественского ужина на 1057 мужчин и одного ребенка нужен довольно большой стол», — говорит в нем она. Поскольку у порномодели пока нет ребенка, пользователи соцсетей предположили, что скоро будет. А упоминание 1057 участников ее секс-марафона, по их мнению, объясняет, откуда он возьмется.

Фотографии, которые Бонни Блю выкладывала в соцсети, лишь подхлестнули слухи. Один из своих постов она озаглавила словами «Вайбы милфы» (MILF — порнографический термин, произведенный от слова «мать»). В другом посте порномодель упомянула тягу к определенной еде, причем использовало для этого английское слово, которое часто применяют именно в контексте беременности.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю успела заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставила мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.