Кошке-путешественнице подарили проездную смарт-карту на все девять жизней

В Великобритании кошка совершила небольшое одиночное путешествие в поезде. Она проехала около 30 километров без сопровождения хозяина. Руководство железной дороги подарило ей абонемент на пожизненный бесплатный проезд.

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Инцидент произошел с двухлетней Тилли, которая проехала от Вейбриджа (графство Суррей) до вокзала Ватерлоо в Лондоне. К счастью, животное вовремя обнаружил проводник. Хозяину пришлось ехать через всю столицу, чтобы забрать ее. Железнодорожная компания решила наградить отважное животное, за судьбой которого следили социальные сети и газеты. Владельцу Тиллы 52-летнему Майклу Харди передали именную смарт-карту для его питомицы.

«На случай, если наша усатая путешественница снова проявит кошачий авантюризм, мы решили выдать Тилли ее собственную смарт-карту «Cat2Go с бесплатным проездом по нашей сети на все ее девять жизней, говорится в заявлении железнодорожной компании.

У кошки есть страница в социальной сети, которая за последние дни набрала несколько тысяч подписчиков. Харди рассказал, что он подобрал Тилли на улице. Она постоянно путешествует, ранее ее уже ловили в автобусах, местной школе и за стойкой бара. Из-за этого мужчина повесил на нее геолокационный маячок и ошейник со своими контактами. И все же он сильно удивился, когда ему позвонили из Лондона, отметив, что кошка находилась на вокзале Ватерлоо, пишет Daily Mail.

В начале года кошке из-за недосмотра сотрудников аэропорта пришлось за 24 часа совершить три перелета между Новой Зеландией и Австралией. В Италии пришлось на два дня отложить рейс в Германию из-за кота, который пробрался в самолет.