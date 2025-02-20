Женщина случайно родила чужого ребенка

В Соединенных Штатах Америки женщина случайно стала суррогатной матерью. Это произошло из-за ошибки врачей.

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Врачи допустили ошибку при проведении ЭКО женщине в США. Два года назад ей пересадили эмбрион другой женщины, однако она об этом не догадывалась.

После родов мать обнаружила, что малыш темнокожий, при этом и она, и донор спермы – белые. Несмотря на врачебную ошибку женщина решила оставить малыша себе, однако биологические родители потребовали опекунства. В результате пятимесячного ребенка пришлось отдать.

Женщина, случайно ставшая суррогатной матерью, подала на клининику в суд, обвинив ее в халатности, сообщает AP News.