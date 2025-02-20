В Питере таксист-Ромео не может завоевать сердце своей пассажирки-Джульетты

Водитель такси бизнес-класса в Санкт-Петербурге забросал сырыми яйцами окна квартиры пассажирки, которая отказалась пойти с ним на свидание.

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По окончании поездки мужчина решил познакомиться со своей клиенткой поближе, но та ответила отказом и явно показала нежелание продолжать общение в дальнейшем. Однако таксиста отсутствие ответной симпатии не остановило: он начал писать девушке в социальных сетях, а после блокировки стал отправлять ей по одному рублю в мобильном приложении банка с просьбами о встрече.

Преследователь звонил ей поздним вечером в домофон, пытался связаться с других телефонных номеров, но все его старания были полностью проигнорированы. Однажды он решил пойти на радикальные меры по привлечению внимания девушки: закупил в продуктовом магазине куриные яйца и стал кидать их в окна ее жилища. Она жест навязчивого таксиста не оценила и на следующий же день написала на него заявление в полицию, передает «Фонтанка».

Другой случай, связанный с нездоровыми взаимоотношениями, произошел в Санкт-Петербурге в конце января, когда мужчина на протяжении месяца переписывался с отцом убитой им девушки от ее имени.