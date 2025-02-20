Туристка устроила дебош на борту рейса до Пхукета

Жительница Хабаровска устроила дебош на борту самолета, направлявшегося в Пхукет. Женщина перебрала с алкоголем и в нетрезвом состоянии начала снимать с себя одежду. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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По данным источника, перед долгим полетом россиянка выпила. Уже в салоне самолета она начала искать себе собеседника, но другие пассажиры не разделяли ее веселья. Тогда женщина устроила шоу — она легла на пол и сняла одежду.

Выдохнуть другие пассажиры смогли только тогда, когда жительница Хабаровска уснула. В сонном состоянии ее вернули в кресло.

Отмечается, что, несмотря на дебош, борт благополучно добрался до курорта.

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