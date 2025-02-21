Змеиное семейство лишило мужчину собственного дома

Змеиная семья выгнала таиландца из собственного дома
В Таиланде жилище пенсионера заполонили питоны. Мужчине пришлось временно покинуть жилище.
В доме 62-летнего жителя провинции Кампхэнгпхет завелись питоны. Змеи буквально заполонили все комнаты: только под столом мужчина нашел пятерых пресмыкающихся.
Пенсионер связался со змееловами из парка Клонг Лан и попросил их избавить его от этого нежелательного "соседства".
Мужчина временно покинул дом, а специалисты принялись ловить змей. Как отметили они и сам пенсионер, в поселке это первое настолько масштабное нашествие питонов. Информацией делится The Thaiger.