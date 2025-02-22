На фоне десятка скандальных публикаций рэпера Канье Уэста в X и ухода российского дизайнера Гоши Рубчинского из Yeezy в прессе появилось разоблачительное интервью бывшего главного дизайнера бренда Пьера-Луи Овре. В нем модельер раскрыл страшную правду о работе с музыкантом, токсичной атмосфере в коллективе и непристойных сообщениях супруги исполнителя Бьянки Цензори. Чем еще экс-подчиненный Уэста шокировал общественность — в материале «Ленты.ру».

Первое знакомство Пьер-Луи Овре с Канье Уэстом

Еще в сентябре 2019 года Овре получил сообщение от менеджера Yeezy Лоренс Чандлер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с приглашением на собеседование.

«Тебе понравится в Yeezy. Это большая семья», — заверила его сотрудница компании.

Первая встреча дизайнера и музыканта состоялась в начале 2020 года. Овре был очень взволнован и даже польщен вниманием рэпера, но его энтузиазм быстро сменился разочарованием. Он ждал Уэста в офисе несколько часов.

«Я приехал в студию, а Канье не было там большую часть дня», — вспоминает мужчина.

Так и не дождавшись своего потенциального будущего руководителя, Овре решил отправиться в отель, в котором он на тот момент жил. Позже ему все-таки позвонили сотрудники компании и попросили вернуться. Когда дизайнер во второй раз приехал в офис, его вновь попросили подождать, поскольку рэпер брился.

Сначала Уэст никак не реагировал на Овре, пока тот не показал ему свои эскизы. После этого, по словам модельера, музыкант все же отложил бритву и начал с интересом его слушать.

Что на самом деле происходило в офисе Yeezy?

В итоге Уэст поручил Овре разработать новую коллекцию одежды Yeezy Season 8, не подписав с ним перед этим соглашение о неразглашении корпоративной информации.

«Я не подписывал соглашение о неразглашении в первый день своего прихода в Yeezy. Я сказал, что сделаю это после того, как схожу в туалет. Я так этого и не сделал», — признался он.

В первое время герой интервью не заметил ничего странного в рабочем процессе, но вскоре понял, что Уэст любит выделять фаворитов среди сотрудников. Однако если его любимчики показывали неудовлетворительные результаты, даже спустя короткое время пребывания в команде он сразу же их увольнял.

«Люди начинали работать над коллекцией, а затем через несколько месяцев их увольняли. На их места приходили новые. Все зависело только от того, кто нравился Канье в определенный день», — Пьер-Луи Овре.

Кроме того, по словам Овре, во время сотрудничества с рэпером он столкнулся с проблемами, связанными с зарплатой и жильем. Оказалось, что работники жили в отеле за счет компании Yeezy, пока в один момент руководство не остановило финансирование этих нужд. В итоге сотрудникам пришлось самим платить за номера или позаботиться о поиске личного жилья.

Дизайнер признался, что обеспечить себя жилищем оказалось не так просто, поскольку у него и большинства коллег попросту не было фиксированных окладов.

«Когда я начинал работать, я понятия не имел, на какую сумму я мог оценить свой труд, и просил около 500 долларов в день. Но потом я понял, что мои коллеги зарабатывают по 1000 долларов в день. Никто не хотел говорить о зарплате, но тех, кому платили больше, обычно увольняли первыми», — Пьер-Луи Овре.

За карьеру у дизайнера были и приятные моменты. Овре выпала удача познакомиться с телезвездой Ким Кардашьян (на тот момент — супруга рэпера), которая показалась ему милой. Сам Уэст же запрещал своему подчиненному рассказывать ей о делах в Yeezy, поскольку не хотел слышать мнение о своей работе от других людей.

По мнению дизайнера, именно из-за нарциссизма начальника у него в итоге не сложилось потенциально выгодное сотрудничество с Кардашьян. Овре получил от нее предложение разработать коллекцию для Skims и сообщил об этом менеджеру Уэста. На следующий день сделка отменилась, а в прессе появились первые новости о разводе звездой пары.

После громкого расставания Уэста и Кардашьян атмосфера в офисе стала накаляться, признался Овре. Рэпер начал вести себя непредсказуемо и часто проявлял агрессию по отношению к сотрудникам. Например, он допускал переработки и часто удалял людей из группового чата без объяснения причин. Модельер рассказал, что зачастую «изгнание» из чата было предвестником увольнения человека из компании.

«Обстановка в Yeezy напоминала игры разума. Никто не знал, что будет дальше. Это было худшее, что только можно себе представить», — Пьер-Луи Овре.

Впоследствии дизайнер заметил, что его коллеги начали копировать манеру поведения и речи своего начальника.

«Это было похоже на культ. Все начали разговаривать как Канье. Это звучит смешно, но это было действительно так», — заявил он.

Ситуация в Yeezy ухудшилась после прихода Бьянки Цензори

В конце 2021 года Уэст нанял на работу свою нынешнюю жену Бьянку Цензори, которая заняла должность главного архитектора в Yeezy. Овре вспоминает, что во время обсуждений новых идей для бренда она отправляла ему сообщения порнографического и расистского содержания.

«Она отправила мне плакат фильма "Эдвард руки-ножницы", название которого было переименовано в "Эдварда руки-ниггеры". Это было странно, но в то время я не знал, что с этим делать», — пожаловался дизайнер.

На этом кошмары Овре не закончились. Дизайнер поехал с рэпером на встречу с миллиардером Илоном Маском. В поездке музыкант вел себя странно и читал рэп о погибших на концерте исполнителя Трэвиса Скотта, который ко всему прочему воспитывает двоих детей вместе с Кайли Дженнер — младшей сестрой Ким Кардашьян.

«Он смотрел на меня так, как будто ждал, когда я рассмеюсь, и именно тогда я впервые начал понимать, какой он ужасный», — Пьер-Луи Овре.

В тот же вечер в клубе Soho House, по словам Овре, основатель Yeezy начал публично оскорблять евреев и говорить, что комик Пит Дэвидсон, который в то время встречался с Кардашьян, болен СПИДом.

Вернувшись из поездки в офис, менеджер Уэста Лоренс Чандлер поручила Оверу разработать коллекцию футболок с надписями «У Пита Дэвидсона СПИД», «Пит Дэвидсон ненавидит чернокожих» и «Пит Дэвидсон разрушает семьи».

На дизайнера оказывали давление пять человек, но он не поддался на их манипуляции. Спустя несколько недель после его отказа Уэст внезапно уволил Цензори со всей командой архитекторов. По слухам, которые быстро распространились по офису, Кардашьян узнала о романе сотрудницы с бывшим мужем, когда они еще находились в браке. В связи с этим рэпер сразу ее уволил. При этом один из экс-работников Yeezy посетил домашнюю вечеринку Цензори, на которой она пообещала «отменить Канье Уэста».

Сам Овре так и не раскрыл свою судьбу в компании. Об этом он пообещал рассказать в следующем интервью.