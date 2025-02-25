Зеленые аллигаторы после спячки стали похожи на обгоревшие бревна

В Соединенных Штатах чешуя аллигаторов окрасилась в оранжевый цвет, пока они были в спячке.

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В городе Литтл-Ривер в американском штате Южная Каролина, мужчина заметил оранжевого аллигатора во дворе своего дома. Сначала он принял ее за обгоревшее бревно, однако потом он предположил, что повстречал новый вид аллигаторов, но он ошибся.

Изменение цвета их чешуи – это сезонное явление, которое характерно для многих аллигаторов в этом регионе. Оранжевый окрас они приобретают во время зимней спячки, когда пачкаются глиной и ржавчиной, прячась в водопропускных трубах.

По словам специалистов, обычно после нескольких погружений в воду аллигаторы снова становятся зелеными, пишет Fox 5 DC.