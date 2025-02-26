«Самая сексуальная геймерша в мире» вызвала Илона Маска на поединок

27-летняя Кира Каваи из США, которую называют «самой сексуальной геймершей в мире», обвинила миллиардера Илона Маска во лжи и вызвала на поединок в игре Diablo. Об этом сообщает Daily Star.

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Каваи прославилась на платформе Twitch, а сейчас проводит стримы на Fanvue. Девушку разозлила информация, что Маск, являющийся самым богатым человеком на планете, якобы преуспел еще и в онлайн-играх.

«Илон управляет X, SpaceX и Tesla, и у него никогда не хватило бы времени достичь вершин в таких играх как Diablo», — заявила девушка.

Она отметила, что оттачивала мастерство долгие годы и знает, сколько на это нужно времени. Американка уверена, что с аккаунта Маска опыт «накручивают» специально нанятые профессиональные игроки. Особенно Каваи возмутило то, что защищать геймерские способности миллиардера стали его бывшие возлюбленные.

В итоге девушка вызвала Маска на поединок на платформе Fanvue.

«Я хочу сразиться с Илоном в Diablo и транслировать это на своем аккаунте в Fanvue. Большая часть моего контента — это я, играющая в бикини, так что ему будет на что отвлечься. Это мое секретное оружие, и я думаю, что легко побью его», — заявила Каваи.

Представители Fanvue сказали, что им понравилась идея стримерши, и ее поединок против Маска «должен состояться».

Ранее сообщалось, отец миллиардера Эррол Маск считает своего сына никудышным родителем. По его словам, Маск и его первая жена проводили с детьми слишком мало времени.