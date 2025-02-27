Власти запретили пить вино из чаши с живой рыбой и вызвали протесты

В Бельгии власти прислушались к защитникам животных и объявили давнюю традицию пить вино с живой рыбой вне закона. Об этом пишет The Times.

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Эту традицию практикуют на карнавале в Герардсбергене уже более 600 лет. На него принято приходить в костюмах друидов и праздновать наступление весны. Городские власти и священник благословляют участников торжества и пьют вино из 400-летней серебряной чаши, где плавает маленькая рыбка. После жители собирают в корзины хлеб, по виду напоминающий большие бублики, и бросают его через стены.

Члены бельгийской организации по защите прав животных Gaia давно призывали запретить мучить рыб на карнавальной церемонии. Они заявляли, что традиции не могут оправдывать никакое насилие. В конце концов зоозащитникам удалось добиться желаемого. Решение властей вызвало протесты среди любителей карнавала. Они вышли на улицы в исторических костюмах с плакатами «Я хочу рыбу». По их словам, введенный закон — катастрофа.

Карнавал в Герардсбергене связан с осадой города 1381 года. Тогда враги угрожали местным жителям голодом, и те решили пойти на хитрость. Они стали бросать через стены оставшиеся селедку и хлеб, чтобы убедить противников в том, что они совсем не страдают и не нуждаются в еде. По легенде, это обескуражило врагов, и они отступили.

Ранее актер Арми Хаммер, известный ролями в фильмах «Агенты А.Н.К.Л.» и «Назови меня своим именем», признался, что однажды подстрелил животное и тут же съел его сердце. Он утверждал, что есть сердца животных — это своего рода обряд посвящения, который проходил любой мужчина, бывавший на охоте.