Пойманная рыбаком «голова пришельца» оказалась рыбой-лягушкой

Подводный охотник рассказал, что таинственное существо, о котором написала западная пресса и которое выловил российский рыбак, оказалось рыбой-лягушкой. Такой информацией с РИА Новости поделился Дмитрий Анашкин, президент Федерации подводного спорта Приморского края.

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Рыба-лягушка, принадлежащая к семейству пинагоровых и обитающая в северной части Тихого океана, раздулась, как мячик, при подъеме с глубины из-за изменения давления, уточнил эксперт.

Сначала в социальных сетях появилось видео, на котором мурманский рыбак демонстрирует «неизвестное существо». Потом об этом написали New York Post и Daily Mail. Там рыбу назвали «пришельцем» и загадочным «инопланетным» существом из глубин океана. Кадры с фиолетовой шарообразной рыбой, напоминающей голову «инопланетянина», были опубликованы фотографом Романом Федорцовым в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в начале февраля.

Анашкин пояснил, почему рыба так деформировалась. «Она выглядит как мячик: шкура натянута. Вероятно, зимой она уходит на глубину около 250 метров. При подъеме на поверхность давление изменяется, и это может привести к раздуванию рыбы», — добавил он.

Он также отметил, что в своем естественном состоянии у пинагора шкура морщинистая и бархатистая, она безопасна для человека. Рыба не ядовита и не имеет костей, только хребет. Хотя она съедобная, Анашкин отметил, что все равно «не вызывает желания ее съесть».