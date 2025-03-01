Что известно о краже золотого унитаза «Америка»

В ночь на 14 сентября 2019 года злоумышленники проникли на территорию Бленхеймского дворца в Оксфорде и украли золотой унитаз. Полностью функциональный унитаз с покрытием из золота общим весом 18 карат был произведением искусства: сатирическую работу под названием «Америка» создал художник Маурицио Каттелана как насмешку над ультрабогатыми людьми и культурой потребления. Семерых подозреваемых в краже и сбыте унитаза нашли и задержали, однако лишь спустя пять лет один из них сознался в содеянном и трое оказались на скамье подсудимых.

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Унитаз «Америка» Маурицио Каттелана

Унитаз с золотым покрытием под названием «Америка» изготовил итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Он весил чуть больше 98 килограммов и был застрахован на 4,8 миллиона фунтов (523 миллиона рублей по нынешнему курсу). Стоимость золота на тот момент составляла 2,8 миллиона фунтов (305,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). В 2016 году артефакт установили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Широкая публика услышала про унитаз во время первого президентского срока Дональда Трампа. Глава США тогда попросил у музея одолжить ему картину Ван Гога, а в ответ получил предложение забрать золотой унитаз Каттелана. Президент предложение не принял.

После этого унитаз перевезли в Бленхеймский дворец в Оксфорде — родовую резиденцию герцогов Мальборо (титул носили члены семейства Черчиллей), которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно там родился Уинстон Черчилль, один из самых известных премьер-министров Великобритании. Там его установили в туалете, то есть экспонат был полностью функциональным.

Посетители дворца могли заранее забронировать трехминутный слот, чтобы воспользоваться золотым унитазом по назначению.

Кража золотого унитаза

На заседании, прошедшем в минувший понедельник, 24 февраля, в Королевском суде Оксфорда, прокурор Джулиан Кристофер во вступительном слове заявил, что это был «дерзкий рейд». В распоряжении суда также оказалась видео с кражей — съемка с камер видеонаблюдения.

Согласно судебным документам, один из обвиняемых, 39-летний Майкл Джонс, дважды посещал Бленхеймский дворец — один раз до того, как произведение искусства было выставлено, и один раз после установки унитаза, когда он полностью функционировал. В обоих случаях Джонс сфотографировал окно в туалете. Во время второго визита он также сделал снимок замка на двери.

Джонс был в группе из пяти злоумышленников, которые в ночь на 14 сентября въехали в деревянные ворота Бленхеймского дворца на двух угнанных автомобилях. Они промчались по газону на внедорожнике Isuzu и VW Golf и остановились у здания. Там они разбили окно, которое фотографировал Джонс.

После этого они взломали дверь туалета и демонтировали унитаз. В результате из водопроводных труб хлынула вода, зданию XVIII века был нанесен значительный ущерб.

Вся кража заняла не больше пяти минут. Преступники вывезли унитаз, после чего, с большой долей вероятности, распилили его и продали золото. Объект искусства так и не нашли.

Продажа унитаза

По словам прокурора, Джонс был в сговоре со строителем Джеймсом Шином, своим работодателем, который участвовал и в краже, и в схеме с продажей золота. 40-летний Шин ранее признал себя виновным в краже и попытке сбыта краденого. Шин стал посредником в сделке с 36-летним Фредом Доу и 41-летним Борой Гуччуком.

В переписке с Доу Шин называл добычу «машиной», это было кодовое слово — он говорил о золоте.

«Я свяжусь с тобой, у меня есть кое-что подходящее для тебя», — написал Шин Доу в одном из сообщений.

«Я могу продать эту машину за две секунды... так что приходи ко мне завтра», — Фред Доу, один из участников кражи.

Все трое — Доу, Гучук и Джонс — отрицают свою вину и участие в преступлении.

Считалось, что в краже мог участвовать художник, создавший «Америку»

После кражи Каттелан поздравил воров и оценил кражу как необычный перформанс. После этого ему пришлось опровергать слухи, что он имеет отношение к произошедшему. Позже он признавался, что хотел бы, чтобы эта кража оказалась розыгрышем.

«Кто настолько глуп, чтобы украсть унитаз? Я верю в лучшее и хотел бы думать, что ограбление — это поступок в духе Робина Гуда», — Маурицио Каттелан, художник.

При этом в прошлом Каттелан устраивал провокационные перформансы, в ходе которых вполне буквально крал произведения других художников. В Амстердаме в 1996 году он похитил всю выставку другого художника в соседней галерее и пытался выдать эти произведения за собственные работы.

Потом он назвал кражу «тактикой выживания» и оправдывался тем, что ему дали всего две недели на подготовку работ для выставки.

«Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Это было самое быстрое и простое решение», — объяснил он.

Несмотря на то что в дело вмешалась полиция, Каттелану разрешили не закрывать выставку в течение нескольких дней.

После кражи «Америки» Каттелан принял участие в масштабной рекламной кампании страховой фирмы Arte Generali, которая специализируется на страховании произведений искусства. Они увидели в краже прекрасную возможность распространить свою деятельность на итальянский арт-рынок и сделали оригинальную фотосессию с Каттеланом. На рекламных снимках обнаженный художник прикрыт только огромными бумажными вырезками с изображением своих работ, на которых запечатлен в том числе пропавший золотой унитаз.