В Москве сдают в аренду квартиру с чучелом деда

В Москве есть квартира, которую можно снять посуточно. Внутри нее тюремная решетка и окровавленная скульптура пожилого мужчины, подвешенного за руки к потолку.

Пользователи Сети нашли на популярном сайте с объявлениями предложение об аренде квартиры-студии в Москве. Любой желающий может остаться здесь на часы, сутки или дольше.

Здесь, сказано в объявлении, всего одно спальное место, однако на снимках видно, что есть еще одна кровать – она стоит за решеткой. Также на фото запечатлены цепи на стенах и реалистичная фигура пожилого мужчины с длинными волосами и бородой, тело которого покрыто ранами. Скульптура подвешена за руки к потолку.

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Как отмечает сообщество "Топор" в соцсети "ВКонтакте", на квартиру целых 500 положительных отзывов под объявлением.