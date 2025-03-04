Мужчина имитировал приступ эпилепсии ради кражи бульдогов из зоомагазина

Преступник из США имитировал эпилептический приступ ради кражи бульдогов. Об этом пишет News4jax.

Мужчина изобразил приступ эпилепсии, чтобы украсть бульдогов из зоомагазина
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Инцидент произошел в пригороде города Денвер, штат Колорадо, в конце февраля и попал на видео камер наблюдения. Трое мужчин зашли в зоомагазин с разницей в несколько минут, обошли его, а затем стали задавать вопросы о щенках бульдога, каждый из которых продавался по цене 4299 долларов (384 тысячи рублей).

Спустя непродолжительное время один из мужчин упал и начал биться в припадке, имитируя эпилепсию. В это время его сообщник поднял крышку загона, где содержались щенки, взял двух и выбежал из магазина. Сотрудник попытался схватить его, вор уронил щенков, но сумел подобрать их и выбежать со вторым мужчиной. Они сели в золотистый Cadillac Escalade с тонированными стеклами без номерных знаков и скрылись с места преступления. Мужчина, который изобразил припадок, чтобы помочь украсть собак, был арестован. Следователи разыскивают двух других мужчин и скрывшегося водителя.

Позже одного из щенков вернула женщина, которая купила его за 1,5 тысячи долларов (134 тысячи рублей) у уличного торговца и поняла, что он похож на украденных собак. Она увидела их фотографии в новостном сюжете о краже.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выброшенный возле супермаркета шестилапый щенок спаниеля нашел новый дом. Поскольку лишние лапы напоминали хвост русалки, щенка-мутанта назвали Ариэль в честь героини мультфильма «Русалочка».

Безумный мир