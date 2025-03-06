Женщина отказалась дуть в алкометр из-за больших губ

В Ливерпуле 44-летняя женщина-адвокат не стала сдавать анализы с помощью алкотестера, потому что недавно увеличила губы, пишет Metro.

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Женщина расплакалась на судебном заседании и заявила, что не стала сдавать анализы полицейским во время проверки на дороге, потому что недавно сделала операцию по увеличению губ.

Сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль, который двигался очень медленно. Женщина, управлявшая машиной, отказалась сдать анализ крови якобы из-за боязни игл.

В суде автоледи уже рассказала, что передвигалась так медленно, потому что случайно уронила свою пищу, после этого полоскала рот.

Суд не внял объяснениям путающейся в причинах отказа от алкотестера женщины и признал ее виновной, обязав выполнять общественные работы.