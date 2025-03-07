Порномодель пообещала крупную сумму парню с самым маленьким пенисом

Порномодель Бонни Блю, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, рассказала о дальнейших планах. Об этом сообщает Daily Mail.

© Lenta.ru

Бонни Блю намерена устроить новый секс-марафон, в котором будут участвовать выпускники школ.

«В следующий раз я устрою марафон в весенние каникулы, — заявила она. — Я оплачу обучение тому парню, который доставит мне лучший оргазм, и тому, у которого будет самый маленький пенис».

«Я горжусь своими заработками, но еще больше я горжусь количеством людей, которым я могу доставить удовольствие. Чем больше денег я зарабатываю, тем больше у меня возможностей в будущем стать более креативной в плане получения удовольствия», — отметила Блю.

Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды.

«Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Ранее сообщалось, что тиктокер Саманта Картрайт уличила Бонни Блю во лжи. По мнению Картрайт, цифры, которые называет порномодель, неправдоподобны.