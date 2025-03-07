Мужчина попал в тюрьму за тысячи жалоб на соседей

В Японии арестовали мужчину из префектуры Тиба, который за год несколько тысяч раз позвонил в полицию с ложными жалобами на соседей. Об этом сообщает Japan Today.

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В тюрьму попал 46-летний Юки Симидзу из города Абиго. Он весь год звонил по номеру службы спасения и утверждал, что его соседи снизу шумят. Когда по вызову прибывали сотрудники полиции, никакого шума не обнаруживалось. 14 февраля японец только с пяти до девяти часов вечера 14 раз пожаловался на соседей.

На этот раз в квартире этажом ниже дежурили правоохранители, которые никакого шума снова не зафиксировали. Вскоре выяснилось, что за год Симидзу совершил 4250 ложных звонков в экстренные службы.

В итоге японца арестовали за попытки сорвать работу правоохранительных органов ложными вызовами.

Ранее жительница Великобритании более двух тысяч раз за три года позвонила в службу экстренной помощи и попала за решетку. Британка использовала 17 телефонных номеров, чтобы донимать операторов.