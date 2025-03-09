За комнату в поселке предложили 999 квадриллионов рублей

На торгах по приватизации федерального имущества в Башкирии за нежилое помещение площадью 24,7 кв. м в селе Верхние Татышлы предложили 999 квадриллионов (999 с 15 цифрами) рублей.

Как сообщает РБК, объект на продажу выставило региональное управление Росимущества. Один из участников торгов предложил астрономическую сумму, избавившись так от всех конкурентов, поскольку следующие участники могут предлагать сумму только выше. Один из потенциальных участников аукциона пожаловался в УФАС, обратив внимание на нереальную сумму. Однако в ведомстве нарушений не нашли.

«Предельный размер повышения цены продаваемого государственного или муниципального имущества не ограничен», — говорится в решении УФАС.

Победителем торгов в итоге стала предпринимательница из Мордовии Алсу Исхакова. При стартовой цене лота 40,8 тыс. рублей она выкупила помещение за 41 тыс. рублей, то есть на 200 рублей дороже.

Юристы называют такую схему «таран»: первый участник предлагает цену не значительно больше стартовой, а второй сразу за ним делает неадекватное ценовое предложение. По итогу торгов второй участник дисквалифицируется, поскольку не внес залог, а право выкупа переходит к первому участнику, договор с которым заключается по минимальной цене. Ранее «ГлагоL» сообщал, что на оптовом рынке Тоёсу в Токио на аукционе по продаже тунцов за голубого тунца заплатили 207 млн иен (около 1,3 млн долларов). В 2019 году тунец был продан по рекордно высокой цене — за 333 миллиона иен, что по курсу на то время составляло около 3,1 млн долларов.