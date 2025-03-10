Зарплата официанта-танцора расстроила бывшего работника стриптиз-клуба

Бывший работник российского стриптиз-клуба признался, что зарплаты стриптизеров его не впечатлили. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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Кермит (имя изменено) устроился в клуб в 2020 году. Тогда он переживал расставание и решил «залечить» разбитое сердце необычной работой. В клубе он был официантом, но зарабатывал и на приватных танцах. Тогда они приносили клубу две тысячи рублей, и он получал половину этой суммы.

Как официант Кермит мог зарабатывать больше 200-300 тысяч рублей в месяц. При этом он рассказал, что стриптизерам платили всего 100 тысяч рублей. По его словам, поднять заработок до полумиллиона в месяц мог только опытный и известный танцор.

«Чаевые платили, но дамы были не особенно на них щедры», — добавил Кермит. Он объяснил, что в клубе чаевые объединялись в одну сумму, а потом распределялись между всеми официантами. За смену он мог получить от клиенток две-три тысяч рублей, а уйти домой с 500 рублями в кармане. «Этого хватало только на пачку сигарет на день и проезд», — вспомнил он.

Ранее переехавшая в Армению россиянка из Иваново назвала местные зарплаты слишком низкими для привычного россиянам образа жизни. Она призвала не рассчитывать на то, чтобы устроиться на работу на месте.