После бурного празднования повар попал в больницу с банкой из-под пива в заднем проходе

52-летний столичный повар после бурного празднования Международного женского дня попал 9 марта в больницу с застрявшей в заднем проходе жестяной банкой из-под пива.

Как стало известно «МК», мужчина, проживающий в однокомнатной квартире на юге столицы, отмечал 8 Марта с сыном и пожилой матерью. Он весь день употреблял алкоголь. После этого у мужчины (он работает поваром в организации, готовящей еду для школ) помутился рассудок. Он решил поэкспериментировать с пивной банкой, вставив инородный предмет в анальное отверстие, однако чуть позже вытащить ее не смог. Стыдясь родных, раздосадованный москвич оделся и вышел из дома.

Он направился в сторону метро «Аннино». Именно оттуда, чтобы не вызывать никаких подозрений, он вызвал экстренные службы города. Пострадавшего медицинские работники доставили в больницу. Лечащему врачу пациент рассказал фейковую историю о том, как банка очутилась в недрах тела. По словам фантазера, в трезвом состоянии он вышел из дома на работу в 4:25 утра, возле подъезда резко сел на лавочку, после чего почувствовал сильную боль в области ягодиц.

Как бы то ни было, хирурги прооперировали бедолагу, вытащив банку и зашив раны в прямой кишке. Через 24 часа пациент был отпущен долечиваться домой.