Экзорцист привел неопровержимое доказательство существования дьявола

Католический священник убедился в существовании демонов после одного из сеансов экзорцизма. Он рассказал об этом изданию Daily Mail.

© Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»

Отец Карлос Мартинос стал экзорцистом около 20 лет назад. С тех пор он путешествует по миру и помогает людям, которые одержимы демонами. По его словам, один из случаев экзорцизма стал для него неопровержимым доказательством существования дьявола.

Однажды Мартинос пытался помочь женщине средних лет и изгнать из нее демона при помощи молитвы. В этот момент одержимую поддерживал сзади крупный мужчина весом более 100 килограммов. По словам экзорциста, когда начался сеанс экзорцизма, она с легкостью перекинула мужчину через голову так, будто он был «тряпичной куклой».

После этого одержимая, как утверждает Мартинос, указала пальцем на выключатель на стене в четырех метрах от нее. Один из винтов, крепивших крышку выключателя к стене, отвинтился и по воздуху влетел в ее раскрытую правую ладонь.

«Она вставила его в левое предплечье, — рассказал священник. — Позже, во время того же сеанса, она ударила меня по лицу с такой силой, что мне потребовались две операции из-за переломов. Дьявол существует на самом деле».

Отец Мартинос отметил, что как священник он был бы счастлив никогда не встречаться с демонами.

«Хотя выполнять эту работу — одно удовольствие, мне никогда не доставляло удовольствия встречаться с дьяволом и его приспешниками», — объяснил он.

Ранее Карлос Мартинос рассказал о трех способах понять, что человек одержим демоном. Один из них — капнуть на одержимого святой водой.