Порнозвезда устроила перестрелку с грабителями и обратила их в бегство

В США модель OnlyFans устроила перестрелку с вломившимися в ее дом грабителями и обратила их в бегство. Об этом пишет New York Post.

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31-летняя Кейтлин Сирагуза, у которой несколько миллионов подписчиков на OnlyFans и Twitch, не раз хвасталась, что хранит около 20 миллионов долларов (1,8 миллиарда рублей) в криптовалюте. Ночью в воскресенье, 2 марта, в ее дом вломились трое вооруженных грабителей в масках. По словам порнозвезды, они выбили дверь в спальню, ударили пистолетом по лицу и потребовали перевести криптовалюту на их счет.

«Они приставили мне пистолет к голове, дали телефон и сказали войти в аккаунт. Я попросила помощи в Twitter, потому что звонок был бы самоубийством», — описала дальнейшие события Сирагуза.

Она утверждает, что написала сообщение мужу, который находился в соседнем помещение, а потом повела неизвестных туда. Муж модели был вооружен и открыл огонь по преступникам. Также Сирагуза утверждает, что тоже сумела выстрелить в грабителей и, видимо, попала. Тем не менее все трое скрылась.

Полиция опубликовала запись камеры видеонаблюдения, на которой слышны два выстрела и видно, как преступники убегают из дома. Следователи заявили, что подозреваемые в нападении пока не найдены.

Ранее в Колумбии студентка университета города Богота спаслась от вооруженных грабителей благодаря быстрой реакции. Девушка ловко перепрыгнула через перила моста, когда преступники приблизились к ней с ножом.