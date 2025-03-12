Женщина 25 лет избегала секса и родила 14 детей

Жительница США Натали Сулеман, мать 14 детей, призналась, что 25 лет избегала секса. Об этом она рассказала в интервью People.

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Сулеман стала известна в 2009 году, когда родила восьмерых близнецов — шестерых мальчиков и двух девочек. Сейчас ей 49 лет. По ее словам, она с детства предпочитала одиночество и вступила в брак лишь для того, чтобы завести детей и угодить родственникам.

Брак распался, но Сулеман не оставила идеи иметь большую семью. При этом она не хотела заниматься сексом, поэтому все ее дети были зачаты с помощью донорской спермы. Биологическим отцом шестерых из них был ее знакомый.

Сулеман заявила, что соблюдает целибат уже на протяжении 25 лет.

«Я правда этим горжусь», — говорит она.

Ранее сообщалось, что 39-летняя американка призналась в намерении остаться девственницей до конца своих дней. Она рассказала, что ни разу в жизни не целовалась с мужчинами и у нее никогда не было секса.