Мужчина тайно сделал дубликаты ключей от квартир десятков незнакомых девушек

Мужчину из Японии назвали «сумасшедшим демоном-дубликатором» за то, что он тайно скопировал десятки ключей от квартир незнакомых женщин. Об этом пишет South China Morning Post.

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34-летнего офисного служащего Рету Мияхару арестовали в Токио в канун Нового года. Это произошло после того, как он проник в квартиру незнакомой девушки и около двух часов смотрел ее телевизор. Позже выяснилось, что Мияхара увидел хозяйку квартиры в кафе, где она работала официанткой. После этого он подсмотрел код для входа в подсобное помещение, проник туда, нашел ее личные вещи, узнал ее имя и адрес из водительского удостоверения, а затем запомнил производителя и серийный номер ключа от квартиры.

В Японии некоторые ключи легко скопировать с помощью онлайн-сервисов, если предоставить подробную информацию. Мияхара сделал дубликат и в течение двух месяцев регулярно приходил в квартиру девушки и перебирал ее личные вещи.

«Я часто заходил к ней домой. Там очень чисто и светло, и мне хотелось подышать воздухом ее дома», — признался он после ареста.

31 декабря Мияхара в очередной раз заглянул в гости к жертве и, заметив, что пропал ее чемодан, решил, что она уехала из города. Именно тогда его и поймали.

В сумке Мияхары нашли еще пять ключей от разных квартир. Он признался, что всего сделал не меньше 20 ключей. Каждый раз он использовал одну и ту же схему: находил симпатичную девушку среди сотрудниц кафе и ресторанов и копировал ее ключ.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сталкер отправил жертве слепок своего пениса в качестве подарка. Мужчину отправили в тюрьму за преследование женщины.