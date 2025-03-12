В Дании из музея украли трех голодающих поросят

Похитители украли из музея в Дании трех голодающих поросят. Об этом пишет KARK.com.

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Выставка современного художника чилийского происхождения Марко Эваристти «Теперь тебе не все равно» открылась в Копенгагене в конце февраля. Перформансист хотел привлечь внимание к этическому аспекту потребления мяса и работы современной мясной промышленности. Эваристти создал арт-объект с использованием настоящих животных: он сделал клетку из металлических тележек из супермаркета и поместил внутрь трех поросят, которых планировал морить голодом и жаждой. По его задумке, финалом перформанса должна была стать смерть участвующих в нем животных.

Однако 1 марта поросята — Люсия, Симон и Бенджамин — были похищены из музея. Эваристти был вынужден закрыть выставку целиком и сообщить о краже в полицию. Во вторник, 4 марта, группа по защите животных De Glemte Danske взяла на себя ответственность за преступление. Позже друг художника Каспар Стеффенсон признался, что именно он помог активистам спасти поросят. Стеффенсон тайно провел их в галерею и позволил забрать животных.

По словам Стеффенсона, пойти на преступление его заставила десятилетняя дочь. Девочка не могла смириться с мыслью, что поросят заморят голодом, и заставила отца пообещать, что этого не случится. Эваристти намерен возобновить выставку, но на этот раз намерен использовать свиные туши или поросят, которых потом продаст на аукционе.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов нашла и арестовала четвертого подозреваемого в краже древнего шлема Коцофенешти. Ограбление исторического музея в городе Ассен, где проходила выставка древних румынских сокровищ, произошло 25 января.