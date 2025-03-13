Американка, считающая себя черепахой, вошла в совет по психическому здоровью

Американка Джей Ди Холт, вошедшая в консультативный совет по психическому здоровью в штате Орегон, считает себя черепахой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Газета.Ru

Джей Ди Холт во время собрания в декабре прошлого года заявила, что в качестве предпочтительных местоимений она хотела бы, чтобы в ее адрес использовали «они», «их» и «черепаха». По информации журналистов, «черепахоподобный» гендер — это ксеногендерная идентичность, при которой человек чувствует гендерную связь с черепахами. Консультативный совет по психическому здоровью в штате Орегон не стал возражать и заявил, что его участники и их мнения «высоко ценятся».

Отмечается, что в обязанности консультативного совета входит находить и рекомендовать государственные ресурсы в области психического здоровья. Каждый член организации избирается на двухлетний срок и может быть переизбран только один раз в соответствии с административным уставом.