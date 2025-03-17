Найденные в подушке пачки долларов и евро уборщик вернул хозяйке

В Белоруссии сотрудник клининговой компании нашел в подушке клиентки пачки на 4100 долларов и 200 евро. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Необычный случай произошел в городе Барановичи. Девушка заказала уборку дома, сотрудники клининга выполняли заказ. Во время чистки старых подушек один из уборщиков обнаружил сверток с деньгами и вернул его хозяйке.

Выяснилось, что недавно у клиентки скончалась бабушка. Вероятнее всего, в подушке она прятала свое наследство.

Владелец клининговой компании рассказал, что впервые столкнулся с такой крупной находкой за время работы. До этого сотрудники находили только мелкие монеты.

Москвич в надземном переходе нашел пакет, в котором лежал один миллион рублей крупными купюрами, после чего отнес его в полицию. Об этом 30 января написал Telegram-канал Baza. Юноша по имени Арсений обнаружил деньги в переходе в районе Рублевского шоссе. Изначально он подумал, что деньги были фальшивыми, но, рассмотрев находку поближе, понял, что это настоящие купюры.