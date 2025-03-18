Рыбаки выловили в Марианской впадине страшное существо

Рыбаки случайно выловили в Марианской впадине страшное существо, которое напугало их. Эта зона в Тихом океане продолжает привлекать внимание научного сообщества из-за своей загадочной природы.

© unsplash

Марианская впадина — самая глубокая подводная точка на планете. Все еще нет достоверной информации о том, что же находится на самой ее глубине. Однако исследователи уверены, что впадина полна невиданных и уникальных существ.

Во время рыболовной экспедиции в сети попалось странное существо. У него было полностью прозрачное тело, украшенное узорами и светящимися элементами. Длина необычной находки достигала почти один метр. Большие глаза существа свидетельствовали о приспособленности к жизни в полной темноте.

После осмотра ученые отметили, что это животное имеет характеристики, отличающие его от известных видов, что может свидетельствовать о новом открытии.

Несмотря на современные методы ДНК-анализа, база знаний о глубоководных организмах пока слишком мала для окончательных выводов. Поэтому исследование этого загадочного существа продолжится, рассказали в информагентстве «Кулик».

Недавно американские ученые записали звук, исходящий со дна впадины. Исследователи зафиксировали шумы, сравнимые с металлическим звоном.