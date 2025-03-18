Женщина пыталась продать найденные в рвоте собак человеческие пальцы

В Австралии женщина пыталась продать человеческие пальцы, которые были обнаружены в рвоте собак.

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Работница приюта для животных в Австралии попыталась продать человеческие пальцы, которые нашла в рвоте собак.

По имеющимся данным, животные оказались в приюте после смерти своего хозяина, умершего естественной смертью. Предполагается, что собаки питались останками своего хозяина, прежде чем оказались в приюте.

Сообщается, что женщина нашла пальцы в мусорном контейнере, после чего забрала их домой и поместила в раствор с формальдегидом. О плане продать необычную находку на черном рынке она рассказала своей дочери. По предварительным оценкам, их стоимость могла составить около 400 долларов. Об этом проинформировали The Canberra Times.

Местные сотрудники правопорядка получили информацию о планах правонарушительницы от анонимного источника и провели обыск в ее доме. Помимо человеческих пальцев также были обнаружены зубы ее детей, череп птицы и коготь аллигатора.

В ходе судебного разбирательства женщина признала свою ответственность за произошедшее. В настоящее время ожидается решение суда. Также уточняется, что она была уволена с работы.