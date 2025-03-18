Кошка выжила в пожаре и воссоединилась с хозяйкой спустя два месяца

В США хозяйка думала, что потеряла кошку в лесных пожарах в Лос-Анджелесе, но смогла воссоединиться с ней. Об этом сообщает Associated Press.

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В январе 2025 года Южную Калифорнию охватили пожары. Пламя добралось и до дома 82-летней Кэтрин Кифер. В тот день женщина была у врача, а ее кошка породы мейн-кун Агги осталась дома. Узнав об огне, охватившем ее дом, Кифер вспомнила о кошке и попросила детей поискать ее. Сначала они думали, что Агги спаслась из огня, и искали ее рядом с домом, но кошки нигде не было. После безуспешных поисков дети Кифер решили, что питомца не стало.

Кифер тяжело переживала потерю кошки, поскольку очень любила ее: Агги появилась у нее в непростое время — в пандемию COVID-19 в 2020 году, и очень поддерживала хозяйку. Спустя два месяца после пожаров ей неожиданно позвонили из приюта для животных. Его работники смогли найти Агги: она выжила в огне. Когда женщина впервые увидела кошку, она расплакалась. Питомец свернулся калачиком в ее объятиях.

«Я очень волновалась, что проснусь и обнаружу, что это был сон», — призналась Кифер.

Агги была очень истощена. Ей пришлось перенести несколько переливаний крови. Кошка вернетсядомой, когда полностью восстановится.

Ранее сообщалось, что семья из США была уверена, что потеряла кошку при переезде, пока случайно не нашла ее в диване. Питомец провел внутри три недели.