На парковке в Новой Москве начал орудовать «кефирный мститель»

В одном из ЖК Новой Москвы появился «кефирный мститель». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Жители ЖК «Рассказовка» регулярно ругаются с соседями-автовладельцами из-за парковки. Из-за нехватки парковочных мест автомобилисты начали оставлять машины на газонах и бордюрах. В домовых чатах нарушителей пытались найти по регистрационным номерам, но это не помогло.

С января в ЖК начал орудовать неизвестный «мститель» с кефиром. Местный житель поливает неправильно припаркованные машины кефиром в ночное время.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестные увезли с рынка кота Чульгира, понимающего китайский. Предположительно волонтеры заманили кота в переноску и увезли на автомобиле, приняв его за бездомного.