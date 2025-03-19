Укус сотрудницы детского сада оказался смертельным для ядовитой змеи

В Бразилии змея напала на сотрудницу детского сада и поплатилась за это жизнью. Об этом пишет издание G1.

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В тот день охранница детского сада пришла на работу в тапочках. Открывая дверь, она случайно наступила на змею, и та укусила ее в большой палец. Женщина испугалась, что пресмыкающееся нападет на детей, поэтому поймала его и укусила. Укус оказался смертельным для змеи.

Вскоре охранница почувствовала тошноту и головокружение. Она поняла, что змея была ядовитой, поэтому взяла ее, села на велосипед и поехала в больницу. Несмотря на плохое самочувствие, ей удалось добраться до нужного места.

Врачи определили, что змея принадлежит группе коралловых змей. Все они опасны для человека, их яд высокотоксичен. Женщину удалось спасти.

Биолог Кристиан Рампек подчеркнул, что в случаях укуса змеей нужно тут же обращаться в экстренные службы. Он призвал ни в коем случае не следовать примеру сотрудницы детского сада и не кусать змей. По словам Рампека, рептилия могла заразить ее бактериальной инфекцией или укусить снова, на этот раз в язык.

Бразильское законодательство запрещает расправляться с дикими животными, в том числе змеями. Это расценивается как экологическое преступление. Будут ли предъявлять пострадавшей охраннице какие-либо обвинения — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии молодой человек, который вместе с отцом занимался охотой на змей, сунул в рот кобру ради вирусного видео. Сразу же после съемки змея укусила юношу, и спасти его не удалось.