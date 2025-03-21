Москвичи нашли нового супергероя

Видео из Зеленограда озадачило пользователей сети. Его героем оказалась белка из Зеленограда. Москвичи решили, что она — новый столичный супергерой.

Опубликованный Telegram-каналом «Первый Московский» видеоролик озадачил подписчиков. В кадре обычная белка бодро бегала по стене одного из домов в Зеленограде, на которой не было никаких видимых выступов.

«Белки в Москве настолько суровые, что прилипают к стенам», — написали администраторы канала.

Пользователям мессенджера видео показалось странным. Кто-то в шутку предположил, что белку для таких трюков кормят «антигравитационными орехами». Большинство же, просматривая видео, вспомнило серию комиксов, мультсериалов и фильмов про Человека-паука. Москвичи предположили, что и героиню ролика укусил мутировавший паук, который и подарил ей такие сверхспособности. Нового супергероя в комментариях предложили назвать Бельчуком или Челкопауком.

Еще один житель столицы предположил, что в кадре — не белка, а умело замаскированный «ниндзя из клана Крадущихся».

«Матрица сломалась, законы физики вышли из чата», — написал другой пользователь.

Другие комментаторы предложили перенимать опыт.

«Нам так надо, когда лифт ломается», — заявил один из москвичей.

Впрочем, целый ряд комментаторов не стали включаться в обмен остроумными шутками. Беличий феномен объясняется просто, рассказали они, — стены домов не могут быть идеально гладкими. Зверькам есть, за что уцепиться.