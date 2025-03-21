Москвичи нашли нового супергероя. К ним пришла белочка
Видео из Зеленограда озадачило пользователей сети. Его героем оказалась белка из Зеленограда. Москвичи решили, что она — новый столичный супергерой.
Опубликованный Telegram-каналом «Первый Московский» видеоролик озадачил подписчиков. В кадре обычная белка бодро бегала по стене одного из домов в Зеленограде, на которой не было никаких видимых выступов.
«Белки в Москве настолько суровые, что прилипают к стенам», — написали администраторы канала.
Пользователям мессенджера видео показалось странным. Кто-то в шутку предположил, что белку для таких трюков кормят «антигравитационными орехами». Большинство же, просматривая видео, вспомнило серию комиксов, мультсериалов и фильмов про Человека-паука. Москвичи предположили, что и героиню ролика укусил мутировавший паук, который и подарил ей такие сверхспособности. Нового супергероя в комментариях предложили назвать Бельчуком или Челкопауком.
Еще один житель столицы предположил, что в кадре — не белка, а умело замаскированный «ниндзя из клана Крадущихся».
«Матрица сломалась, законы физики вышли из чата», — написал другой пользователь.
Другие комментаторы предложили перенимать опыт.
«Нам так надо, когда лифт ломается», — заявил один из москвичей.
Впрочем, целый ряд комментаторов не стали включаться в обмен остроумными шутками. Беличий феномен объясняется просто, рассказали они, — стены домов не могут быть идеально гладкими. Зверькам есть, за что уцепиться.
«Белка имеет такие коготки, которые цепляются даже на слегка шершавой поверхности»; «Белки, как и крысы, могут взбираться по любой поверхности на любой уровень»; «Вообще ничего удивительного. Стена не абсолютно гладкая, и рыжей есть за что цепляться», — написали в комментариях.