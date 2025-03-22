Мужчины попытались ограбить магазин с помощью питонов

В США двое мужчин использовали питонов в качестве оружия. Об этом пишет News 3 Channel.

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Инцидент произошел на трассе недалеко от города Мемфис, штат Теннесси. Возле магазина при автозаправке остановился легковой автомобиль. Из него вышли двое мужчин, один налегке, а у другого в руках был крупный питон. Он отдал его спутнику, а затем сходил в машину за второй змеей.

Мужчины направились к кассе и принялись размахивать питонами, чтобы напугать продавца и ограбить магазин. Затем они схватили с витрины несколько флаконов конопляного масла, выбежали и уехали. В машине, кроме них, находились две женщины.

Впоследствии продавец Маюр Равал рассказал, что змеи его очень напугали. Он также отметил, что преступники наверняка намеревались ограбить магазин, но не решились из-за большого количества покупателей.

Ущерб от кражи масла составил около 400 долларов (33,8 тысячи рублей).

«Они подъехали на своей машине к входной двери. Думаю, они хотели попытаться ограбить магазин. Змея — это оружие, знаете ли», — сказал Равал.

Сейчас преступников разыскивают.

Ранее в США мужчина задумал отомстить бывшей и попал в тюрьму. Он взорвал дом женщины и планировал скормить питону ее дочь.