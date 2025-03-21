Несостоявшийся убийца заблудился на платной дороге

При необычных обстоятельствах удалось следователям подмосковного ГСУ СКР разоблачить мужчину, собиравшегося совершить убийство бывшей жены. Неожиданно в раскрытии преступления помогла… схема организации проезда на платных трассах Московской области!

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Как стало известно «МК», 59-летний житель Саратовской области некоторое время назад развелся со своей женой. Она переехала в Ленинградскую область. Однако обида и злоба, накопившиеся у мужчины за годы брака, не только не исчезли, а, наоборот, усилились. Несмотря на развод, абьюзер продолжал ревновать бывшую супругу. Гражданин неоднократно угрожал ей, отправлял оскорбительные смс-ки и недвусмысленно намекал, что хочет лишить ее жизни. Однако женщине не приходило в голову, что от слов экс-муж перейдет к делу. Он основательно подготовился – приобрел 2 пистолета, более 30 патронов, лопату, бензопилу и наручники. Мужчина даже купил накладные бороду и усы. А чтобы его не удалось отследить дорожным видеокамерам, одержимый злодей приобрел несколько поддельных номеров на автомобиль.

Но чрезмерная хитрость в итоге вышла конспиратору боком. На днях хитрец выехал к бывшей жене на машине. Путь из Саратовской в Ленинградскую область лежал через Подмосковье. Здесь шофер выехал на платную трассу «Нева» и… заблудился. Не сумев сориентироваться на развязках, мужчина начал наматывать круги по одним и тем же участкам дороги и вскоре привлек внимание сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы сначала хотели помочь заплутавшему провинциалу, но, проверив на всякий случай машину, поняли, что регистрационные номера не совпадают с ПТС. После этого бдительные гаишники осмотрели багажник, нашли пистолеты и «маскарад» киллера.

Первоначально водителя задержали за незаконное хранение оружия, от дачи показаний он отказывался. Однако о поимке воинственного гражданина узнала его бывшая жена. Тут она сама проявила инициативу и продемонстрировала следователям всю переписку с угрозами. После этого все сомнения относительно того, кому предназначались «ствол», лопата и бензопила, отпали.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.