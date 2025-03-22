Мужчину похоронили в гробу в форме батончика «Сникерс»

В Великобритании исполнили желание мужчины по имени Пол Брум, мечтавшего о том, чтобы его похоронили в гробу, который похож на шоколадный батончик «Сникерс», пишет агентство SWNS.

55-летний англичанин указал свое желание в завещании.

По словам родных, был веселым человеком и умел шутить. Семья умершего решила исполнить просьбу близкого человека.

Гроб, в котором проводили мужчину в последний путь, сделали напоминающим упаковку «Сникерса». На нем написали фразу:

«Я сошел с ума».

Организатор похорон Пола Брума Али Легго сообщил агентству SWNS, что близкие хотели показать, насколько веселым и ярким человеком был скончавшийся Пол Брум.