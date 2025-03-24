В Таиланде появилась слономойка

В Таиланде автомойка прославилась на всю страну благодаря необычной услуге. Сотрудники предприятия вымыли слона, сообщает агентство РИА «Новости со ссылкой на местные СМИ.

© Мир24

Пользователь социальных сети Чаккрит Чамнонгпли выложил в своем аккаунте ролик, на котором животное поливают из шланга под давлением в одном из боксов на автомобильной мойке. Видео мгновенно стало популярным, его разметили интернет-версии крупнейших изданий королевства.

«Он поливает очень осторожно, давление гораздо ниже, чем при мойке машин. Слону, видимо, это нравится, он улыбается, — говорит в ролике мужчина.

Пользователи социальной сети отреагировали на размещенный ролик, оставив множество комментариев. «А он точно моет слона не автомобильным шампунем? - задался вопросом один из них. А другой в шутку поинтересовался, будет ли мойщик полировать слона.

13 марта в Таиланде отметили Национальный день слона. Праздник был учрежден в 1998 году. Торжественные мероприятия были организованы в Королевском слоновом краале в городе Аюттхайя (древняя столица Таиланда). На праздник «пригласили более десяти слонов, которые живут в краале и близлежащей деревне вместе с махутами (погонщиками). Животным накрыли «шведский стол. На круглых столах для них разложили фрукты и съедобные растения.

Жители Таиланда относятся к слонам с почтением. Это животное является национальным символом страны. По местным верованиям, слоны стоят всего на одну ступеньку ниже человека.