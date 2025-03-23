Как встречают весну там, где ее никогда не бывает

Весну встречают даже там, где ее никогда не бывает. Коренные народы Севера на этой неделе отмечали свой главный праздник День оленевода. Окончание полярной ночи отметила и корреспондент «МИР» 24 Алена Касаткина.

© Мир24

Снег и ветер в лицо. По ухабистой дороге или по накатанной трассе. Анна участвует в играх оленеводов наравне с мужчинами. Нартами управляет с детства. Главное чтобы олень не подвел.

Анна Колесова, участница оленьей гонки:

Нужно постараться, чтобы выиграть. Я надеюсь выиграть сегодня.

Со всего мира на Игры оленеводов съехались 250 погонщиков. Из Монголии, Китая, но больше всего из Якутии. Кажется, правила просты. Первый прибывший получает приз автомобиль.

В последний раз соревнования такого масштаба проводились в 2018 году. За это время оленеводы вырастили и натренировали новое поколение рогатых. К этой трассе оказались готовы не все, поэтому на гонку вышли всего 60 участников.

Альберт Погодаев, бригадир оленеводческой бригады из Томпонского улуса:

Есть олени, которые привыкли бегать по сугробам, по глубокому снегу. Есть привыкшие бежать по льду. Здесь же дорога накатанная. Гололед. Все зависит от самого оленевода, как он его тренировал. По сугробу тренировал или по льду.

Не только умением управлять упряжкой можно выиграть соревнования. На втором этапе участнику нужно пробежать 100 метров с арканом, палкой и седлом, затем оседлать оленя и проехать на нем дистанцию.

Ненцы и другие северные народы сходились в стойбищах и соревновались в первую очередь именно в гонках на оленьих упряжках. А еще метали тынзян. Это 30-метровая веревка, сплетенная из кожи, очень прочная. Вот так они уже несколько столетий ловят диких или сбежавших оленей.

Здесь же все о культуре и быте кочевых народов. Традиционные северные блюда уха, тушеная оленина и строганина и рассказы об устройстве чумов и юрт.

От ямальского чума юрта отличается незначительно крыша покрыта войлоком вместо оленьих шкур. Размеры этого помещения увеличены для наглядности, чтобы туристы могли с комфортом разместиться вокруг печки. В остальном типичное жилище кочевника, которое быстро ставится и быстро обогревается. Открытый огонь современные оленеводы в домах уже не разводят. Вместо них буржуйки, но дымоход все так же выведен в центральное отверстие в потолке. Нарты на лето уже перенесли внутрь.

Владимир Цыбенко, заместитель руководителя «Оленьей фермы»:

Если хорошо напугать оленя, то скорость будет километров 60-70. Вот на такой не очень массивной конструкции. Кажется, страшновато. В принципе, это скорость автомобиля по скоростному шоссе. В упряжке было три оленя. Представим. Когда скорость развилась до межгалактической, вцепились зубами. Мы поставили за оленьей упряжкой машину, и когда машина с оленьей упряжкой поравнялась, было 67 километров в час.

Нарты чуть ли не самая ценная вещь в семье кочевника. Хотя конструкция незамысловата. Деревья на крайнем севере не растут. И чтобы добыть лиственницы для нарт, которые будут перевозить всю семью, нужно сначала дойти до мест, где она растет. Сколотив нарты, нужно позаботиться о крепких оленях.

Если вы ходите выйти на контакт с этим своенравным животным, нужно взять с собой ведерко их любимого угощения ягеля. Но стоит понимать, что даже одомашненные олени по темпераменту далеко от кошек и собак. К почесываниям равнодушны. Но погладить их можно, пока они заняты с едой.

В этом году из-за раннего потепления многие олени стали сбрасывать рога еще в конце февраля.

Владимир Цыбенко, заместитель руководителя «Оленьей фермы»:

Процесс сбрасывания рогов для них абсолютно безболезненный. Это нормально. Они прикреплены к черепу неким видом хрящика, который питает капилляры. И когда рога сбрасываются, капилляры оголяются, течет кровь. Ничего в этом страшного нет. Можно провести аналогию так у нас в детстве меняются молочные зубы.

Северный олень по имени Рогач провел небольшую экскурсию. Ему девять лет, он долгожитель. В хозяйстве бесполезен, а в дикой природе он бы уже стал добычей для хищников. Определить здоровье оленя можно по ряду признаков. Рогача, к сожалению, не взяли в Игры оленеводов.

«Рога достаточно маленькие, щупленькие. То есть с течением возраста его рога начинают уменьшаться в размерах. Также видно, что у него уже немного паршивит шерсть. Уже где-то есть проплешины. Это признак великовозрастного», - рассказал заместитель руководителя «Оленьей фермы» Владимир Цыбенко.

Кочевники могут менять место жительства до 100 раз в году. Ханты называют это касланием кочеванием со стадом оленей. Все зависит от верховного бога Торума. Одно из значений этого имени «погода». Ведь именно от погоды зависит перемещение стада. А за ним идут и люди. Мясо и жир оленя большая часть рациона кочевой семьи, оленьи шкуры используются для одежды и строительства жилища. Кстати, сбор чума исключительно женская задача. У опытных хранительниц очага это занимает от 40 минут до часа. Разбирается также быстро, и можно опять в дорогу.

На Игры оленеводов кочевники приезжают, преодолев сотни километров. Сейчас в Якутии до минус 30. Но потепление приходит быстро. Весна на севере короткая, но яркая снег тает мгновенно, и природа оживает на глазах. Наступает лето, когда можно пополнить запасы еды и выпасти стадо на зеленых пастбищах. Ведь всего через 50 дней, так же быстро, как и ушла, наступит зима.