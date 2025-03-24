В мешке картошки покупатель обнаружил необычную находку

Пользователь Reddit под ником MrGingerRock поделился фотографией мешка картошки и необычной находки в нем. Его снимок позабавил многих комментаторов.

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На снимке, опубликованном мужчиной, виден камень, который по виду сильно похож на картофель.

«Сложно провести хороший контроль качества с этими подлыми камнями», «Бесплатная игрушка в каждом мешке!», «Я вообще подумал, что это пончик с джемом», «Девять из десяти стоматологов, имеющих долги, рекомендуют», — пошутили в комментариях под постом.

Другой пользователь рассказал, что бы сделал с причудливой находкой.

«Как странный человек, который любит коллекционировать странные камни, я бы отправил его куда-то на выставку и подождал бы, пока кто-нибудь не спросил меня, почему я выставил картофель вместо камня», — отметил он.

В комментариях автор поста отметил, что посчитал стоимость картофеля и понял, что камень обошелся ему в 0,38 фунта (чуть больше 40 рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее другой пользователь Reddit обнаружил табличку со странным номером комнаты в отеле. В комментариях пользователи отметили, что понимают, в чем причина необычной надписи.