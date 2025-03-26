Эскортница поделилась самыми безумными запросами мужчин

Проживающая в Неваде, США, секс-работница и тренер по интимной жизни Ханна Фокс поделилась самыми безумными запросами, с которыми к ней обращались мужчины. Ее откровения опубликовало издание Daily Mail.

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По словам Фокс, многие молодые мужчины приходят к ней, чтобы лишиться девственности. Однако с аналогичной просьбой регулярно обращаются и те, кому больше 80 лет. Особенно запомнился эскортнице 90-летний клиент, который был в ужасе от того, что в столь почтенном возрасте все еще оставался девственником. Он заявил ей, что не хочет умирать, так и не узнав, что такое секс.

Фокс добавила, что к ней обращаются и ветераны войны, у которых после участия в боевых действиях остались шрамы и физические увечья или психологические травмы. Таким мужчинам проще воспользоваться услугами секс-работницы, потому что они чувствуют себя некомфортно из-за травм или попросту не понимают, как построить отношения с женщинами.

Также мужчины часто обращаются к эскортицам с запросом научить их лучше заниматься сексом или потому, что впервые хотят попробовать что-то увиденное в порно. Кроме того, к Фокс периодически приходят вдовцы, которые после смерти жены ищут эмоциональную связь с женщиной. Эта категория клиентов больше хочет объятий и утешения, а не физического контакта, объяснила она.

Ранее 26-летняя эскортница Джейд Блэр раскрыла современные требования к секс-работе. Опираясь на свой богатый опыт, она заявила, что сейчас клиенты все чаще и чаще хотят иметь эмоциональную связь с проституткой.