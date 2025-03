Воспитательница детсада решила подработать в порно

В Великобритании воспитательницу католического детского сада отстранили от работы за съемки в порно. Об этом пишет Need To Know (NTK).

© Соцсети

29-летняя Елена Магара завела аккаунт на платформе OnlyFans в феврале «ради эксперимента и подработки» и начала выкладывать там свои откровенные фото и видео. Вскоре у нее появилось много поклонников. Так продолжалось, пока страницу не обнаружили родители ее воспитанников. Они обратились в дирекцию детского сада.

Началось расследование по результатам которого Магару отстранили от работы. Женщина занимается бодибилдингом и заявила, что «не видит ничего плохого в том, чтобы прославлять женскую чувственность». Она даже заявила, что некоторые родители были на ее стороне. Это не повлияло на решение дирекции.

Теперь Магара решила стать персональным тренером. Она сказала, что очень любит работать с детьми, но, видимо, больше не вернется к этому занятию. Британка также заявила, что огласка ее пикантной подрабоки принесла ей еще большую популярность в сети.

Ранее британская модель рассказала, что ушла из порно ради дочери. 36-летняя женщина обвинила бывших коллег в разрушении общества.