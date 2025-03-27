Обнаженная женщина устроила хаос в американском аэропорту и попала на видео, его публикует Daily Mail.

В начале этого месяца неизвестная ворвалась в терминал D аэропорта Далласа. Она сжимала в руке пластиковую бутылку с водой и кричала что-то нечленораздельное, а затем заявила: «Я говорю на всех языках!».

Сотрудница аэропорта предложила женщине пальто, чем вызвала у нее новый приступ агрессии. Та стала разливать воду из бутылки по сторонам, и попыталась разбить своим телефоном экраны, установленные в зале ожидания.

Некоторые люди просто наблюдали за ее истерикой или снимали происходящее на видео, другие предпочли отвести глаза. В какой-то момент к женщине подошел мужчина и попросил ее остановиться, но она просто вылила на него воду. Через некоторое время посетительница скрылась из виду.

О задержании неизвестной не сообщалось. Как стало известно TMZ, американку отправили в психиатрическую клинику.

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