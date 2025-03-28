Три сестры напали на мать с ножами из-за выключенного Wi-Fi

В американском штате Техас задержали трех несовершеннолетних девушек, напавших на мать из-за выключенного Wi-Fi. Об этом сообщает KTRK.

По версии полиции, три сестры, одной из которых 14, другой 15, а последней — 16 лет, ополчились на мать, когда та отключила в доме интернет. Все трое схватили кухонные ножи и погнались за ней, а одна из девушек якобы даже ударила ее кирпичом.

Во время погони сестер пыталась остановить бабушка, но те лишь сбили ее с ног. Ни мать, ни бабушка не получили серьезных травм. После задержания девушки попали в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии попала под суд после того, как попыталась напасть на мать с ножом. Адвокат объяснил агрессию нестабильным психологическим состоянием девушки.