Хозяин «самой старой кошки в мире» раскрыл секрет ее долголетия

Житель британского города Стокпорт Лесли Гринхаф утверждает, что его 30-летняя кошка Милли — самая старая в мире. Об этом пишет The Daily Mail.

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По словам 70-летнего хозяина, секрет долголетия его питомца заключается в том, что Милли спит до полудня, питается лососем и креветками и пьет бутилированную природную минеральную воду, а еще любит «объятия на диване». Он также отметил, что кошка осторожная и застенчивая.

«На протяжении многих лет Милли подвергалась издевательствам со стороны других кошек по соседству, поэтому она перестала выходить на улицу и стала больше похожей на домашнюю кошку», — сказал британец.

По словам Гринхафа, его черепаховая кошка родилась в 1995 году. Первой ее владелицей была супруга британца — она взяла Милли к себе, когда той было три месяца. В честь юбилея кошки хозяин заказал праздничный торт с фото именинницы. Он признался, что его цель — чтобы Милли занесли в Книгу рекордов Гиннесcа, однако он не может подтвердить ее возраст.

Как уточняет газета, Милли считается пожилой кошкой: в среднем эти питомцы живут от 13 до 20 лет. Самой старой кошкой в ​​мире является Крим Пафф из Остина, штат Техас. Он родился 3 августа 1967 года и прожил 38 лет и три дня.

28 марта стало известно, что двухлетний серебристый мэйн-кун по кличке Пагсли попал в Книгу рекордов Гиннесcа за самый длинный в мире хвост — 18,5 дюйма (около 47 см).