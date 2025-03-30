Блогер выкинул из окна кота из-за проигрыша футбольной команды

Блогер-художник Иван Namer выкинул кота из окна третьего этажа дома в Москве. О происшествии сообщает Baza в Telegram.

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Вечером, 29 марта, блогер опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он выкидывает своего питомца с третьего этажа. Мужчина заявил, что сделал это на эмоциях из-за того, что животное в очередной раз сломало свой лоток. Также, признался блогер, другой причиной стало то, что он расстроился из-за проигрыша футбольной команды.

Позднее Namer записал видео с котом и заявил, что животное здорово. Подписчики блогера вызывали полицию, а одна из них предложила забрать питомца, на что мужчина согласился. Как сообщается, животное уже отвезли к ветеринару.

По данным Baza, после случившегося блогера проверит прокуратура.

Ранее стало известно, что кошка не смогла выжить после полета в салоне самолета компании Utair. Животное не пережило полет из-за высокой температуры в самолете.