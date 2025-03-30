В Китае вызвали пожарных из-за слишком громкого секса соседей

В Китае пара так громко занималась сексом, что соседи приняли крики девушки за мольбы о помощи. Об этом пишет What's the Jam?.

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Инцидент произошел в городе Гуанчжоу. Жильцы многоквартирного дома позвонили в службу спасения и сообщили, что в одной из квартир избивают женщину. По словам соседей, женщина кричала и звала на помощь. Вызов приняла бригада пожарных. Их попытка проникнуть в квартиру и спасти женщину попала на видео.

В ролике один из пожарных в полной экипировке сначала пытается выбить дверь ногой, а затем начинает вскрывать ее при помощи металлического лома. В процессе вскрытия дверь открывается, и к пожарным выходит удивленный мужчина с голым торсом. За ним на пороге появляется растрепанная девушка. Оказалось, пара просто слишком страстно занималась сексом. Убедившись, что девушка не пострадала, пожарные уехали.

Видео быстро стало вирусным в соцсетях. Некоторые комментаторы предположили, что соседи специально вызвали пожарных, чтобы проучить чрезмерно шумных любовников.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина и женщина занялись сексом на пляже в Сиднее на глазах десятков свидетелей. Один из очевидцев заснял происходящее на камеру мобильного телефона.